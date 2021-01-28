Наслідки снігопаду: на трасі Одеса-Рені досі обмежений рух

Внаслідок ускладнення погодних умов на автодорозі М-15 Одеса-Рені залишається обмеженим рух всіх транспортних засобів для проведення розчистки снігу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За інформацією Служби автомобільних доріг станом на 7 год. 28 січня залишається обмеженим рух всіх транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса-Рені для проведення розчистки снігу. На решті доріг державного значення проїзд забезпечено», - йдеться у повідомленні.

Підрозділами ДСНС протягом доби проведено буксирування понад 100 од. автотранспортних засобів (надано допомогу 360 громадянам). Від ДСНС залучалося 218 осіб та 63 одиниці техніки.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено понад 2400 працівників та 1700 од. техніки.

Як повідомлялося, увечері 27 січня рятувальники оголосили в Одеській і Миколаївській областях III рівень небезпеки - червоний.