Наслідки снігопаду: на трасі Одеса-Рені досі обмежений рух

Наслідки снігопаду: на трасі Одеса-Рені досі обмежений рух

Укрінформ
Внаслідок ускладнення погодних умов на автодорозі М-15 Одеса-Рені залишається обмеженим рух всіх транспортних засобів для проведення розчистки снігу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За інформацією Служби автомобільних доріг станом на 7 год. 28 січня залишається обмеженим рух всіх транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса-Рені для проведення розчистки снігу. На решті доріг державного значення проїзд забезпечено», - йдеться у повідомленні.

Підрозділами ДСНС протягом доби проведено буксирування понад 100 од. автотранспортних засобів (надано допомогу 360 громадянам). Від ДСНС залучалося 218 осіб та 63 одиниці техніки.

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Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено понад 2400 працівників та 1700 од. техніки.

Як повідомлялося, увечері 27 січня рятувальники оголосили в Одеській і Миколаївській областях III рівень небезпеки - червоний.

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