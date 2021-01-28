У Львові хочуть боротися з ожеледицею за допомогою кавової гущі

У парку «700-річчя Львова» планують використати кавову гущу для боротьби з ожеледицею. Таку ініціативу запропонувала радник міського голови Львова Ірина Оршак.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Ми у пошуках екологічних альтернатив для боротьби з ожеледицею, адже є багато зауважень від містян, що піскосуміш потім залишається на весняний та літній періоди і з нею складно боротись, а соляні розчини через свою активність не зовсім підходять для власників домашніх улюбленців, в них застереження стосовно її використання. Тому виникла ідея спробувати боротись із ожеледицею кавовою гущею», - зазначила Онищак.

За її словами, такий спосіб використовують у Великій Британії, кавова гуща також має абразивні властивості, можливо, не такі хороші як пісок, але вони є за рахунок мелення зерна. А після пресу та використання кавова гуща фактично майже суха.

Крім того, під дією сонця, кавова гуща, за рахунок того, що вона чорного кольору, поглинає тепло, не відбиваючи, а поглинаючи промені. За рахунок цього вона також бореться з ожеледицею.

Мерія вже знайшла партнерів - мережу кав’ярень, яка погодиться надавати такий ресурс безкоштовно.

Наразі цей пілотний проєкт вирішили розпочати на території парків. Пізніше двірники просто зметуть кавову гущу, коли розтане сніг, туди, де у парку є зелена рослинність.

«Ми спробуємо в якості пілотного проєкту посипати в парку "700-річчя Львова" доріжку до церкви св. Йосафата. Коли ми спробуємо це один раз і побачимо, що з того є ефективність, вирішуватимемо далі», — додала радник міського голови.

Зараз під час ожеледиці у центрі Львова використовують реагенти (флорид кальцію), які не залишають фактично видимого сліду, а у центральних частинах технічну сіль і піскосуміш на підйомах та спусках.