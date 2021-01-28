Одеські школи перейшли на «дистанційку» через негоду
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич у Фейсбуці.
"У міських школах учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Учнів 1-4 класів обов’язково приймають очно. Це стосується тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома", - зазначила Буйневич.
За її словами, дитячі садочки функціонують, дітей забезпечено харчуванням і всім необхідним.
Разом з тим мерія просить не виходити з домівок без нагальної потреби: автономія не для того, щоб ризикувати здоров’ям і життям, додала директорка департаменту освіти.
Тим часом в Одесі триває снігопад, на дорогах ожеледиця. Протягом доби у місті впали близько двохсот дерев, пошкоджено до пів сотні автомобілів.
Як повідомляв Укрінформ, за даними синоптиків, в Україні 28 січня у більшості областей очікується мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.
Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у південно-східній частині місцями дощ.