На боротьбу зі снігом на дороги вивели 440 одиниць спецмашин

Сніг на дорогах державного значення в регіонах, де триває снігопад, прибирають 440 одиниць спеціальної техніки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав начальник управління експлуатації та безпеки руху Державного агентства автомобільних доріг України Олег Федоренко під час брифінгу 27 січня.

"Техніка буде залучитися по максимуму. На цей час у регіонах, що потрапили під снігову пляму, працює 440 одиниць спецтехніки", - розповів Федоренко.

За його словами, наразі для очищення доріг від снігу не задіяна максимальна кількість техніки. Зокрема, Укравтодор ще не використовує важку інженерну техніку для забезпечення проїзду на дорогах.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний); в Кіровоградській області прогнозується сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях очікується значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця..