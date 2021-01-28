На Одещині через негоду знеструмлені 160 населених пунктів

Через сильні снігопади, що супроводжуються поривами вітру, у південних та центральних районах Одещини знеструмлені 160 населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ДТЕК "Одеські електромережі".

"Станом на 12 год. 28 січня без електроенергії залишились 160 населених пунктів Одеської області, у тому числі 11 - частково. Наші хлопці працюють у посиленому режимі. Однак через засніжені дороги складно дістатися до місць обривів чи пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі працюють 97 бригад (317 спеціалістів та 119 одиниць техніки). Фахівці працювали всю ніч, попри сніг і вітер, щоб якомога швидше поновити електропостачання.

"Хоча в деяких місцях дістатися до місць обривів чи пошкоджень поки просто не можемо. Щоб доїхати до високовольтних ліній, обірваних у полях, кличемо на допомогу спецтехніку Держслужби з надзвичайних ситуацій", - уточнили в ДТЕК "Одеські електромережі".

Найбільше від негоди постраждали жителі Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Одеського та Березівського районів.

Як повідомлялося, через негоду в Одеській та Миколаївській областях оголошено третій (червоний) рівень небезпеки.