Через негоду на Одещині досі заблоковані дев'ять населених пунктів - ДСНС

Ввечері 28 січня в Одеській області через негоду залишається заблокованим проїзд до дев'яти населених пунктів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 20:00 висота снігового покриву в Одеській області становила близько 20-25 сантиметрів. Через негоду заборонено рух дорогами М-15 "Одеса-Рені" та М-16 "Одеса-Кучурган", також закриті всі дороги місцевого значення. Крім того, на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився великий затор. Проїзд відсутній до населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (6) та Березівському (2) районах Одеської області", - йдеться у повідомленні.

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Загалом з початку негоди в Україні рятувальники вже відбуксирували понад 700 транспортних засобів, серед них 14 швидких допомог та 19 автобусів. Допомога знадобилася близько 1700 громадянам.

Як повідомляв Укрінформ, через ускладнення погодних умов та роботу снігоприбиральної техніки тимчасово заборонено рух легкового автотранспорту по автодорозі М 05 Київ - Одеса.

У південних та центральних районах Одещини через сильні снігопади знеструмлені 160 населених пунктів.

В Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

Фото: ДСНС