В Україні через негоду без світла залишаються 273 населені пункти

Через негоду знеструмлено 273 населених пункти в чотирьох областях України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці.

"За інформацією Укренерго, залишаються знеструмленими 273 населені пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 153, Миколаївська – 63, Кіровоградська – 53 та Київська – 4. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком: Одеська область – заборонено рух транспортних засобів всіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

Миколаївська область – обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Відсутні проїзди до 9 населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (6) та Березівському (2) районах Одеської області.

Крім цього, поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ – Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів. Для розчистки дороги та ліквідації автомобільного затору залучено 8 од. техніки Служби автомобільних доріг та спецтехніка ДСНС (БАТ та ІМР – 2 од.). Рух перекрито підрозділами Нацполіції.

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Спостерігається місцями невеликий сніг в Одеській (сніговий покрив 20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) та Вінницькій (до 5 см) областях; невеликий сніг з дощем у Миколаївській (до 15 см) та Херсонській (до 1 см) областях.