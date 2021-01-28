Одесу засипає снігом - «червоний» рівень небезпеки

Снігопад в Одесі не припиняється другий день поспіль. Через негоду закрили автобусне сполучення, як на обласному, так і на міжміському напрямках.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дерева в Одесі під вагою снігу падають на землю, у місті оголосили «червоний» рівень небезпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, через ускладнення погодних умов та роботу снігоприбиральної техніки тимчасово заборонено рух легкового автотранспорту по автодорозі М 05 Київ - Одеса.

В Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.

Одесу замітає снігом / Фото:Юлій Зозуля

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.