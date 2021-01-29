На Одещині без світла залишаються 140 населених пунктів

За минулу добу, 28 січня, поновлено електропостачання до 88-и населених пунктів Одеської області, де вітром пошкоджено електромережі. Жителі ще 140 сіл поки залишаються без світла - ремонти мереж тривають.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Одеські електромережі" .

"Протягом доби, 28 січня, ми відновили електропостачання у 88 населених пунктах. Без світла залишаються ще 140 населених пунктів, із них – 12 частково. Над усуненням наслідків негоди наразі працюють 97 оперативно-виїзних бригад (317 робітників, 119 одиниць техніки)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждали від негоди жителі Білгород-Дністровського та Одеського районів.

Першочергово ремонтники відновлюють електрозабезпечення медичних закладів, зокрема, опорних пунктів для COVID-19. Також у пріоритеті - ремонт високовольтних ліній, що живлять велику кількість клієнтів.

У деяких районах, зокрема Білгород-Дністровському, роботи ускладнюються через замети на дорогах та в полях, де проходять високовольтні опори. Як тільки ремонтники зможуть дістатись до місць пошкоджень, одразу ж відновлять електропостачання.

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За прогнозом Укргідрометеоцентру, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.