Снігопади на Одещині: «відрізані» п'ять населених пунктів та перекриті траси

Через снігопади заблоковано проїзд (станом на 29 січня) до п'яти населених пунктів Білгород-Дністровського району Одеської області та заборонено рух автотранспорту на двох автодорогах державного значення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облуправління ДСНС .

"Через снігопади відсутні проїзди до п'яти населених пунктів у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Також утворились затори на автодорозі М-05 Київ – Одеса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпроблемнішою ділянкою залишається відрізок Знам'янка – Ревова (спостерігаються перемети, рух закрито). На цій ділянці працює спецтехніка для відкриття руху. На інших ділянках техніка працює для упередження переметів.

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У межах Одеської області працює 46 одиниць техніки ДСНС, відбуксирували 41 одиницю, надано допомогу 64 особам і прочищено 50 кілометрів дороги.

Крім того, заборонено рух транспортних засобів усіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Укргідрометеоцентру, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.

фото: ДСНС