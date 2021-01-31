На дорогах України заторів немає - ДСНС

В Україні проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що за інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

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"З початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 200 од. автотранспортних засобів (з них 32 карети швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 200 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 103 повалених дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття", - йдеться у повідомленні.

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Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 698 працівників та 1 тис. 288 одиниць техніки. Від ДСНС залучалося 1 тис. 400 чоловік особового складу та 457 одиниць техніки.

Фото: ДСНС