На всіх дорогах державного значення Миколаївщини відкрили проїзд

На всіх автомобільних дорогах державного значення Миколаївської області знято обмеження та забезпечено проїзд.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Укравтодор.

Для якнайшвидшого розчищення траси від снігових кучугур та відновлення руху транспорту на дорозі М-13 більше доби працювала важка техніка, зокрема і мобільного загону ДП «Херсонський облавтодор».

З 14: 00 відновлено рух для всіх видів транспорту на трасі М-13 Кропивницький – Платонове.

Водночас роботи ще тривають на окремих ділянках трас Київ – Одеса, Одеса – Рені та Одеса – Кучургани.

В Любашівському районі (306 км а/д Одеса-Київ) на відстійнику вантажного автотранспорту розгорнули пункт харчування, забезпечені харчуванням 870 осіб.