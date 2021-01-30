На всіх дорогах державного значення Миколаївщини відкрили проїзд

На всіх дорогах державного значення Миколаївщини відкрили проїзд

Укрінформ
На всіх автомобільних дорогах державного значення Миколаївської області знято обмеження та забезпечено проїзд.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Укравтодор.

Для якнайшвидшого розчищення траси від снігових кучугур та відновлення руху транспорту на дорозі М-13 більше доби працювала важка техніка, зокрема і мобільного загону ДП «Херсонський облавтодор».

З 14: 00 відновлено рух для всіх видів транспорту на трасі М-13 Кропивницький – Платонове.

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Водночас роботи ще тривають на окремих ділянках трас Київ – Одеса, Одеса – Рені та Одеса – Кучургани.

В Любашівському районі (306 км а/д Одеса-Київ) на відстійнику вантажного автотранспорту розгорнули пункт харчування, забезпечені харчуванням 870 осіб.

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