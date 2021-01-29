На Одещині у снігових переметах застрягли близько сотні вантажівок

На трасі М-05 в Одеській області на трьох ділянках застрягло в переметах близько сотні вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

"Критичних точок на трасі М-05 зараз є три. На них у снігову пастку потрапили близько сотні вантажівок. Аби снігоприбиральна техніка змогла розчистити покриття, спершу потрібно відбуксирувати фури. Цим займається ДСНС та дорожні служби. Лише після звільнення проїжджої частини від великогабаритних транспортних засобів техніка шляховиків може рухатися", - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі зауважують, що водночас більшість вантажівок на трасі Київ – Одеса стоять на майданчиках відстою, на узбіччях чи біля АЗС. Вони жодним чином не заважають роботі снігоприбиральної техніки.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області з 11:00 29 січня відновлено рух усіх видів транспортних засобів на деяких ділянках доріг державного значення.