Снігопади на Одещині: рух якими дорогами вже розблокували

В Одеській області з 11:00 29 січня відновлено рух усіх видів транспортних засобів на деяких ділянках доріг державного значення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Так уже знято обмеження та відновлено рух усіх видів транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування:

М-28 Одеса — Южний - /М-14/ з під'їздами, км 13+914 — км 50+050;

М-28 Одеса — Южний - /М-14/ з під'їздами, (під’їзд обхід м. Одеса),

км 3+450 — км 28+315;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555- км 55+510;

Р-55 /М-14/ Вознесенськ-Новий Буг, км 0+000 - км 72+633;

Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, з під’їздом до порту Чорноморськ, км 8+403 - км 104+375;

Т-16-47 Н-33/- Кароліно-Бугаз -Грибівка-Санжійка-/М-27/, км 0+000 - км 26+800;

Т-16-09 /Н-33/-Сухий Лиман-/М-27/, км 0+000-км 8+300;

Т-16-25 КПП"Кучурган"-Біляївка-Маяки-Овідіополь, км 0+000 - км 84+274;

Т-16-19 Біляївка- станція Вигода, км 0+000-км 23+560;

Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове, км 0+000 - км 75+750;

Т-16-30 Струмок-Шевченкове-Кілія, км 0+000 - км 36+282;

Т-16-28 /М-15/-Спаське-Вилкове, км 0+000 - км 46+343;

Т-16-42 /М-15/-КПП" Долинське", км 0+000 - км 8+593;

Т-16-31 КПП "Табаки" -Болград - /М-15/, км 0+000 -км 43+257;

Т-16-06 КПП "Виноградівка" - Болград - /М-15/, км 0+000 - км 48+831;

Т-16-44 КПП"Лісне"-КПП "Малоярославець Перший" км 0+000-км 59+900;

Т-16-32 КПП "Нові Трояни" - Кубей, км 0+000 - км 23+000;

Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0+000-км 80+140;

Т-16-27 КПП "Серпневе"-Тарутине-Арциз-Сарата, км 0+000 - км 81+660;

Т-16-43 Кордон Молдови -Фараонівка -Сарата -Дивізія -/Т-16-10/, км 0+000 - км 71+700.

В Укравтодорі наголошують, що боротьба з наслідками снігового шторму триває. Про відкриття руху іншими маршрутами буде повідомлено згодом.

Читайте також: На боротьбу зі снігом вивели майже півтори тисячі одиниць спецтехніки

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються в більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.

Рух транспорту на деяких дорогах України у зв'язку зі значними снігопадами було обмежено з вечора 27 січня.

Фото: ДСНС