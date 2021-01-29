Снігопади на Одещині: рух якими дорогами вже розблокували
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Укрінформ
В Одеській області з 11:00 29 січня відновлено рух усіх видів транспортних засобів на деяких ділянках доріг державного значення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.
Так уже знято обмеження та відновлено рух усіх видів транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування:
- М-28 Одеса — Южний - /М-14/ з під'їздами, км 13+914 — км 50+050;
- М-28 Одеса — Южний - /М-14/ з під'їздами, (під’їзд обхід м. Одеса),
- км 3+450 — км 28+315;
- М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555- км 55+510;
- Р-55 /М-14/ Вознесенськ-Новий Буг, км 0+000 - км 72+633;
- Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, з під’їздом до порту Чорноморськ, км 8+403 - км 104+375;
- Т-16-47 Н-33/- Кароліно-Бугаз -Грибівка-Санжійка-/М-27/, км 0+000 - км 26+800;
- Т-16-09 /Н-33/-Сухий Лиман-/М-27/, км 0+000-км 8+300;
- Т-16-25 КПП"Кучурган"-Біляївка-Маяки-Овідіополь, км 0+000 - км 84+274;
- Т-16-19 Біляївка- станція Вигода, км 0+000-км 23+560;
- Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове, км 0+000 - км 75+750;
- Т-16-30 Струмок-Шевченкове-Кілія, км 0+000 - км 36+282;
- Т-16-28 /М-15/-Спаське-Вилкове, км 0+000 - км 46+343;
- Т-16-42 /М-15/-КПП" Долинське", км 0+000 - км 8+593;
- Т-16-31 КПП "Табаки" -Болград - /М-15/, км 0+000 -км 43+257;
- Т-16-06 КПП "Виноградівка" - Болград - /М-15/, км 0+000 - км 48+831;
- Т-16-44 КПП"Лісне"-КПП "Малоярославець Перший" км 0+000-км 59+900;
- Т-16-32 КПП "Нові Трояни" - Кубей, км 0+000 - км 23+000;
- Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0+000-км 80+140;
- Т-16-27 КПП "Серпневе"-Тарутине-Арциз-Сарата, км 0+000 - км 81+660;
- Т-16-43 Кордон Молдови -Фараонівка -Сарата -Дивізія -/Т-16-10/, км 0+000 - км 71+700.
В Укравтодорі наголошують, що боротьба з наслідками снігового шторму триває. Про відкриття руху іншими маршрутами буде повідомлено згодом.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються в більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.
Рух транспорту на деяких дорогах України у зв'язку зі значними снігопадами було обмежено з вечора 27 січня.
Фото: ДСНС