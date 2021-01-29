На боротьбу зі снігом вивели майже півтори тисячі одиниць спецтехніки

На боротьбу зі снігом вивели майже півтори тисячі одиниць спецтехніки

Укрінформ
Сніг на дорогах державного значення прибирають 1480 одиниць техніки та 1731 робітник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що до прибирання також задіяні 7 одиниць важкої снігоприбиральної техніки мобільних загонів та 2 одиниці інженерної та спеціальної техніки ДСНС.

"Найскладніша ситуація – у Одеській та Миколаївській областях. Через скупчення вантажного транспорту на проїжджій частині снігоприбиральна техніка не має можливості належно розчистити дорожнє полотно. Забезпечення проїзду автошляхами цих двох регіонів триває", - повідомляють в Укравтодорі.

Читайте також: На Миколаївщині рятувальники витягли зі снігу 50 авто та три «швидкі»

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування безперервно стежить за боротьбою з негодою та змінами погодних умов. Починаючи з 00-00 год. 29.01.2021 року спостерігається переміщення циклону в центральні та північно-східні області. Одночасно в західних областях розпочалися опади у вигляді снігу, з висотою снігового покриву від 1-5 см.

Наразі для легкового транспорту відкрито проїзд на автомобільних дорогах: М-15 Одеса-Рені в Одеській області; Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км.42+476-110+140 в Миколаївській області; М-03 Київ-Харків-Довжанський, км. 126+700 – 395+064 в межах Полтавської області.

Читайте також: Снігопади на Одещині: «відрізані» п'ять населених пунктів та перекриті траси

Також знято обмеження руху вантажних транспортних засобів дорогами загального користування державного значення в Київської області та на в’їзд до м. Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-