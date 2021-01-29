На Миколаївщині рятувальники витягли зі снігу 50 авто та три «швидкі»

На Миколаївщині рятувальники минулої ночі вивільнили зі снігового полону понад 50 автомобілів, у тому числі 3 карети швидкої медичної допомоги, надано допомогу 111 особам.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці , передає Укрінформ.

«Протягом минулої доби і снігових заметів вилучено 8 вантажних автомобілів та 42 легкових, 3 автомобіля швидкої медичної допомоги, надано допомогу 111 особам, в тому числі 4 дітям, які знаходилися в автомобілях. Також розпилені 2 дерева, які впали на шляхах та перешкоджали руху», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досі ускладнено рух транспорту на ділянці автомобільної дороги Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» від с. Троїцьке до с. Білоусівка, яку відкрили напередодні.

Протягом чергової доби для ліквідації наслідків погодних умов було залучено 29 одиниць техніки підвищеної прохідності, 93 чоловік особового складу.

Для моніторингу стану доріг області та координації дій організовано роботу 5 мобільно-оперативних груп на автомобілях підвищеної прохідності. А також техніка підпорядкованих підрозділів (40 одиниць техніки підвищеної прохідності, 138 чоловік особового складу).

Як повідомляв Укрінформ, із 7.00 години 29 січня 2021 року знімаються обмеження та відновлюється рух легкових транспортних засобів на всій автодорозі державного значення М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест).

Сьогодні снігопади очікуються у більшості областей.

Фото: ДСНС