Лютий до столиці завітає зі снігом та ожеледицею

У Києві 1 лютого очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.

1 лютого у Києві очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, водіям радять під час ожеледиці: дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій, також знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Укргідрометцентру, 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. (І рівень небезпеки, жовтий).