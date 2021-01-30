В Україні останній день січня буде зі снігом та ожеледицею

В Україні у неділю, 31 січня, очікується сніг та ожеледиця, температура повітря протягом доби 0-5° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«31 січня хмарно. Вночі сніг, у південних та східних областях з дощем, у Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями значні опади; вдень на півночі Лівобережжя, в Карпатах та на Закарпатті невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів», - йдеться в повідомленні.

На дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби становитиме 0-5° морозу, у східних та більшості південних областей 0-5° тепла, в Карпатах 5-10° морозу.

У Києві та Київській області в ніч на 31 січня сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу; по області протягом доби 0-5° морозу.

У понеділок, 1 лютого, буде значний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях; температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У західній частині невеликий сніг, у північних областях помірний, місцями значний сніг, температура вночі 5-10° морозу, на Волині та Рівненщині до 13°, вдень 1-6° морозу.

На решті території невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

2 лютого у південно-східній частині Україні очікується невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів. Температура у південних та східних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, у північній частині 7-12°,вдень 1-6° морозу.

На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 1 лютого на півдні і сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 1 лютого помірний, вдень місцями значний сніг, 2 лютого - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1 лютого 5-10° морозу, 2 лютого 7-12°; вдень 1-6° морозу.

Упродовж 3-4 лютого в Україні переважатиме хмарна погода з невеликими опадами. Зокрема, за даними синоптиків, 3 лютого у західних, вдень також у північних областях, 4 лютого вночі у східних та західних областях, вдень в Україні, крім північно-східної частини та Луганщини, невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Температура у південній частині, більшості східних областей, на Закарпатті та Прикарпатті вночі близько 0°, вдень 3-9° тепла; на решті території вночі й вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 3 лютого у північних областях 2-7° морозу).

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У Києві 3-4 лютого очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 3 лютого 2-7° морозу.