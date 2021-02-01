Температурні гойдалки: в Україні обіцяють від 15° морозу до 12° тепла

В Україні у вівторок, 2 лютого, дощі очікуються у східних та південно-східних областях, на решті території - без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«2 лютого у східних, південно-східних областях та Криму хмарно, дощі; вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла», - йдеться в повідомленні.

На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі у центральних та північних областях місцями невеликий сніг; на дорогах ожеледиця; вітер північно-східний з переходом на південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 0-6° морозу, у північній частині 7-12°, місцями 13-15° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Львівщині до 8° тепла, у північних областях 1-6° морозу. У Карпатах, південних, центральних та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

У Києві та Київській області 2 лютого хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу; по області вночі 7-12°, на півночі області до 15° морозу, вдень 1-6° морозу.

Упродовж 3-4 лютого в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода. У середу, 3 лютого, у західній частині, вдень і у північних областях невеликий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів; вночі та вранці у південних та центральних областях туман; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, у північних та центральних областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У четвер, 4 лютого, в більшості областей дощ, вночі місцями з мокрим снігом; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні, Прикарпатті та Закарпатті місцями 10-12° тепла. На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 3 лютого вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. 4 лютого вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У наступні два дні, 5-6 лютого, в Україні переважатиме суха погода. Зокрема, за прогнозами синоптиків, 5 лютого вночі невеликий мокрий сніг, вдень (крім східної частини) без істотних опадів. Температура впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла (вдень на півдні та Закарпатті 3-8° тепла), у північній частині країни зниження температури вночі до 4-10° морозу, вдень до 1-7° морозу.

6 лютого переважно без опадів, лише в західних та південно-західних областях вдень сніг, на Закарпатті з дощем. Холодна погода з температурою вночі 8-14°, вдень 2-8° морозу, на північному сході вночі 11-17°, вдень 7-13° морозу; на півдні та південному заході температура вночі 4-10° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 5 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; зниження температури вночі до 4-9° морозу, вдень до 1-6° морозу. 6 лютого холодна без опадів погода; температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.