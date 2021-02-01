У Києві за січень зафіксували дев’ять температурних рекордів

У столиці середньомісячна температура повітря січня склала -2,5°С, що перевищує оновлену кліматичну норму (1991-2020 рр.) на 0,7°С.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що найхолодніше було 20 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 20,2°С, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура піднялась до +8,6 градусів.

«За місяць у Києві кліматологи зафіксували 9 температурних рекордів», - йдеться в повідомленні.

Опадів на проспекті Науки випало в січні 63 мм, що склало майже дві місячні кліматичні норми.

Як повідомлялося, минулий рік у Києві став найтеплішим за всю історію метеоспостережень, встановивши 36 температурних рекордів.