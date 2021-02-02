В Україні прогнозують сильну ожеледицю

В Україні у середу опади ймовірні лише у західних та північних областях, на дорогах ожеледиця, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У більшості західних, вдень місцями і в північних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман. На дорогах країни, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у північних та більшості центральних областей вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області 3 лютого вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики прогнозують 4 лютого вночі у західних та північних областях, вдень в Україні дощ з переходом у мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла (вдень у західних та східних областях 3-8° тепла, на півдні до 12°).

5 лютого без істотних опадів, лише вночі на сході та південному сході країни невеликий дощ зі снігом; зниження температури: вночі та вдень у північних, Волинській та Рівненській областях 4-9° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень у південних областях 0-5° тепла).

На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 4 лютого та вночі 5 лютого в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 4 лютого вночі невеликий, вдень помірний дощ з переходом у мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла. 5 лютого без істотних опадів; зниження температури вночі та вдень до 4-9° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 4 лютого та вночі 5 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

Згідно з прогнозом, у північних, Черкаській, Полтавській, Харківській областях 6 лютого вночі 9-15°, вдень 3-9° морозу, 7 лютого вночі 11-16° (на північному сході до 20° морозу), вдень 5-11° морозу; на решті території вночі 3-9° морозу, вдень 1-7° морозу, на півдні та південному заході країни від 3° морозу до 3° тепла.

6 лютого в Карпатському регіоні, на Прикарпатті, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині помірний, вночі 7 лютого у південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території переважно без опадів.

На Закарпатті переважно без опадів, лише вдень 6 лютого дощ; температура вночі 0-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

На Київщині на 6- 7 лютого очікується холодна переважно без опадів погода: температура 6 лютого вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу; 7 лютого вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.