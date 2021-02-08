В Україні забезпечили проїзд дорогами загального користування

В Україні сьогодні спостерігатимуть складні погодні умови, на перевалах у Івано-Франківській області чергують 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07 год. спостерігається місцями невеликий сніг у Львівській (сніговий покрив до 30 см), Кіровоградській (4 см), Дніпропетровській (2 см), Полтавській (1 см), Волинській (7 см), Житомирській (10 см), Київській (5 см), Черкаській (25 см), Тернопільській (11 см), Хмельницькій (10 см), Рівненській (6 см) областях та м. Київ (2 см)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. З 22:00 7 лютого до 05:00 8 лютого вводилось планове обмеження руху для великовагового та великогабаритного транспорту на дорогах державного значення у Львівській області. Від Укравтодору залучено понад 1100 працівників та 850 од техніки.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому та Кривопільському перевалах від ДСНС залучено 4 одиниці техніки (пересувні пункти обігріву) та 12 чоловік особового складу.

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Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

В Україні на 8 лютого вдень сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 2-7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 7-12° тепла.

На Київщині значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура 7-10° морозу.