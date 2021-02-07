Снігопад зупинив рух транспорту в Німеччині

Сильний снігопад, ожеледиця та хуртовини призвели до зупинки транспортного, зокрема, залізничного руху в деяких регіонах ФРН.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на попередження Deutsche Bahn.

У неділю концерн зупинив міжміські перевезення між столицею Берліном та Франкфуртом, Ганновером, Дортмундом/Кельном. Також не ходять поїзди між Кельном/Дортмундом, Ганновером, Магдебургом, Лейпцигом та Дрезденом, між Гамбургом та Кілем. Сполучення припинено між Німеччиною та Нідерландами.

За даними Deutsche Bahn, «особливо сильний вітер та снігові замети ускладнюють роботу аварійних служб».

На автотрасах фіксуються численні ДТП, деякі дороги тимчасово закрито. Дорожня поліція просить утриматися від користування автомобілями.

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У ніч проти неділі температура повітря різко впала на півночі та в центрі країни, подекуди випало до 40 см снігу. Метеорологи служби погоди (DWD) очікують штормових вітрів, сильних снігопадів на півночі та «льодових дощів» на півдні до ранку понеділка. При цьому різниця в температурах між регіонами може сягати 20 градусів.

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До подібної погоди призвела зустріч крижаного полярного повітря на півночі з м'яким весняним на півдні.