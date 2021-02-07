У Нідерландах через снігопад скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги

Нідерланди вкрило великою кількістю снігу. Скасовані десятки авіарейсів, зупинилися потяги.

На вулицях люди відкопують засніжені автівки та велосипеди, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Синоптики прогнозують, що вдарить сильний мороз. Прогнозують, що 7 лютого на півночі країни буде до -20.

Через снігопади та сильний вітер мешканців країни закликають не виїжджати без великої потреби, адже дороги дуже слизькі та небезпечні. По всій країні вже зафіксовано понад 100 аварій, але постраждалих немає.

Нідерланди засипало снігом / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Дороги у країні розчищають від ночі. Цікаво, що майже немає снігу у місті Маастрихт.

Аеропорт міста Ейндховен скасував усі рейси. У аеропорту “Схіпхол”, що біля Амстердама, було скасовано десятки рейсів. Також зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця повідомила, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

Насолоджуються снігом в першу чергу діти. Разом з батьками вони грають у сніжки та ліплять сніговиків. На вулицях можна зустріти багато людей у зимових костюмах, з санчатами та лижами. Така погода у Нідерландах протримається близько тижня.