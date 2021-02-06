В Україні буде сніжно та морозно: де стовпчик термометра впаде до - 24°

В Україні завтра сніг очікується у західних областях, на дорогах ожеледиця, температура вночі 13-18° морозу, на Чернігівщині та Сумщині 19-24°, вдень 9-14° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західній частині сніг, вдень у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях значний сніг, на Закарпатті сніг з дощем, ожеледь, у північних, центральних та південних областях місцями невеликий сніг (на крайньому півдні з дощем), у східних областях без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, у західних областях східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Температура вночі 13-18° морозу, на Чернігівщині та Сумщині 19-24°, вдень 9-14° морозу; у південних областях та на Прикарпатті вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києі та області 7 лютого опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень близько 10° морозу, на Київщині вночі 13-18°, вдень 9-14° морозу.

Синоптики попереджають про складні погодні умови: сніг, хуртовини, у західних, північних, центральних, 9 лютого і в східних областях значний сніг; 8 лютого у південних областях та на Прикарпатті сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на Закарпатті дощ, вдень 9 лютого на заході та півдні країни припинення опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 8 лютого та вночі 9 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 8 лютого у північній частині 11-16° морозу, на Сумщині та Чернігівщині 17-22°, вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу, у південних областях та на Прикарпатті вночі 4-9° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла), вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 6-11° тепла; 9 лютого у північній частині вночі та вдень 5-10° морозу, на решті території вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, в Карпатських областях та південній частині вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні країни 7-12° тепла.

На Київщині також прогнозуються складні погодні умови: 8 лютого та вночі 9 лютого значний сніг, вдень 9 лютого помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 8 лютого та вночі 9 лютого місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі та вдень 5-10° морозу (вночі 8 лютого 11-16° морозу).

Згідно з прогнозом, надалі в Україні часом сніг (на півдні вдень 11 лютого з дощем), лише 10 лютого у південних областях, 11 лютого у північно-східній частині без істотних опадів.

Температура у південній частині та на Закарпатті вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-6° тепла; на решті території вночі 6-12° морозу, вдень 2-8° морозу; у північних, Рівненській, Волинській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях вночі 11-17° морозу (на північному сході країни 18-22° морозу), вдень 6-12° морозу.

У столичному регіоні 10- 11 лютого часом сніг, лише вночі 11 лютого без істотних опадів. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 7-12° морозу.