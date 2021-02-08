На Волині зі снігових заметів витягли 40 авто і два автобуси

На Волині тривають аварійно-рятувальні роботи на автошляхах області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє У ДСНС України у Волинській області.

“8 лютого станом на 16:30 працівниками пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області проведено 14 аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з наданням допомоги громадянам на автошляхах області”, - йдеться у повідомленні.

Зі снігових заметів вивільнено 42 автомобілі, надано допомогу 113 громадянам.

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Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало більше 60 рятувальників.

Зокрема на автодорозі біля села Привітне Локачинського району рятувальники відбуксирували зі снігових заметів 16 легкових автомобілів, 1 вантажівку та два рейсові автобуси, що курсували з Луцька до сіл Линів та Конюхи. Надано допомогу 62 особам.

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Біля села Білостік Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували 3 легкові автомобілі, надали допомогу 6 водіям та пасажирам транспортних засобів.

Як повідомлялося, 8 лютого в Україні складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.