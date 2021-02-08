Чиновники Львівської мерії допомагають двірникам прибирати сніг

Працівники Львівської міської ради сьогодні, 8 лютого, долучаться до двірників, щоб прибрати вулиці міста від снігу.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«У зв’язку із сильними снігопадами, міський голова Львова звернувся до працівників міської ради, щоб вони вийшли прибирати на певні локації нашого міста та допомогли в такий спосіб двірникам. Так, о 15.00 сьогодні буде збір працівників міської ради біля входу в мерію, розподіл на бригади, а потім прибирання тротуарів і прибордюрних ділянок. Ми хочемо полегшити роботу нашим двірникам, тому організовуємо таке прибирання», - зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Як повідомляв Укрінформ, у Львові за добу випало понад 30 см снігу, комунальні служби не справляються з розчищенням самостійно, тому мер Львова Андрій Садовий закликає долучитися до прибирання ОСББ та самих містян.