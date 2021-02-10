У Кирилівці розмита дорога заблокувала на базах відпочинку близько 80 людей

У Запорізькій області в курортній Кирилівці через сильний вітер стався порив мереж електропередач та розмило дорогу на острів Бірючий. На відрізаних базах відпочинку перебувають близько 80 людей.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів Кирилівський селищний голова Іван Малєєв.

"Через шквальний вітер підтоплена частина вулиці Федотова коса, розмита дорога на так званому Золотому березі – між Кирилівкою та Бірючим. На відрізаних базах відпочинку перебувають близько 80 людей. Більшість з них – це працівники баз. З людьми, які перебувають на базах, є зв’язок, сигнал “SOS” ніхто не подавав”, – повідомив Малєєв.

Він також додав, що люди забезпечені усім необхідним, але частина баз на Федотовій косі досі залишається без електрики. Через розмиту дорогу аварійні бригади не можуть доїхати на місце. Наразі там працюють генератори.

Малєєв додав, якщо ситуація не покращиться, то аварійним службам допоможе техніка ДСНС і енергопостачання буде відновлено.

У найближчий час прогнозується підвищення температури повітря та зміна напрямку вітру.

Фото архівне: ДСНС