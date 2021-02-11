З Києва за добу вивезли майже чотири тисячі тонн снігу

У столиці вночі очищали місто від снігу 418 одиниць спецтехніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищав 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання", - зазначається у повідомленні.

Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста. Зокрема, за останню добу було вивезено 3953 тонни.

Упродовж дня у Києві очікуються значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.

У КМДА просять водіїв не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а також не лишати їх на узбіччях, у крайніх смугах доріг. За можливості під час руху надавати перевагу на дорогах спецтранспорту, який очищає вулиці.

Як повідомлялося, у четвер, 11 лютого, діє обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Фото: КМДА