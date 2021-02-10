На Прикарпатті розчистили основні траси, але очікують новий «удар» негоди

На Прикарпатті розчистили основні траси, але очікують новий «удар» негоди

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Укрінформ
На Прикарпатті дорожні служби всю ніч розчищали автомобільні дороги від снігу. Найбільше замело Вишківський перевал, в Долинському та Рогатинському районах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«Погодні умови різні: дощ, вітри із загрозою переметів, снігопад – у Долинському районі, на Вишківському перевалі та в Рогатинському районі. Протягом ночі здійснювалися роботи з розчищення проїзної частини автодоріг від снігу, обробка протиожеледними матеріалами», - повідомляє Служба автомобільних доріг області.

За їхньою інформацією, проїзд дорогами державного значення в межах Івано-Франківської області забезпечений.

«У зв’язку з виходом південного циклону 11 лютого по області очікується ускладнення погодних умов: значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, пориви вітру 15-20м/с, хуртовини, в Карпатах – сильний дощ та мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця, приріст снігу 10-20 см», - зазначають дорожники.

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Такі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів та порушення, на окремих ділянках доріг – до припинення руху транспорту.

Фото: Служба автомобільних дорог в Івано-Франківській області у Facebook

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