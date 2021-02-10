Негода в Україні: 10 лютого

Майже на всій території України очікується сніг, у деяких регіонах із дощем, температура 2-7° морозу.

Сніг засипав трасу Київ-Коростень-Овруч.

Засніжена траса Київ-Коростень–Овруч / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

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На високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 10 лютого зберігатиметься значна сніголавинна небезпека, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Унаслідок складних погодних умов станом на ранок 10 лютого залишаються знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях.

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За інформацією Укравтодору, станом на 6:00 проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

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Згідно з попереднім рішенням КМДА про заборону в’їзду до м. Києва великогабаритного транспорту, з 3:00 10 лютого з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів,М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

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Як повідомлялося, підрозділами ДСНС із початку негоди надано допомогу з вивільнення зі снігових заметів 420 транспортних засобів (з них 15 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 709 особам. Прибрано 8 повалених дерев. Від ДСНС залучалися 776 осіб та 218 од. техніки.

Як Україна боролася з негодою 9 лютого, читайте тут