На Волині зі снігового замету витягли автобус з дітьми

На Волині біля села Дігтів Володимир-Волинського району рятувальники витягли зі снігового замету шкільний автобус, в якому перебувало 22 дітей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України у Волинській області.

"10 лютого о 08:22 до служби 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дігтів Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який транспортував дітей до навчального закладу у селі Суходоли Володимир-Волинського району", - йдеться у повідомленні.

Крім 22 учнів 6-9 класів, в автобусі перебували вихователь та водій. Рятувальники відтягнули транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й автобус із дітьми продовжив рух за маршрутом. В ДСНС зазначають, що завдяки оперативному реагуванню учні вчасно дісталися до школи.