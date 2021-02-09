Зі снігових заметів витягли 13 «швидких» і 10 автобусів

Рятувальники допомагають громадянам, які стали заручниками ускладнень погодних умов, звільняючи їх із снігових заметів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“У зв'язку з випадінням значного снігу, снігу з дощем, налипанням мокрого снігу, ожеледдю й ожеледицею на дорогах, утворилась небезпека виникнення надзвичайних подій, характерних для цього періоду, зокрема, для західних, північних, центральних та південних областей України”, - йдеться у повідомленні.

Так, підрозділами ДСНС за добу 8 лютого здійснено буксирування 279 транспортних засобів (з них 13 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 500 особам.

Зокрема, підрозділи УДСНС України в Кіровоградській області протягом зазначеного періоду 14 разів залучались для надання допомоги по вилученню автомобілів із ускладнених ділянок доріг. Надано допомогу водіям 18 транспортних засобів, з яких - 3 вантажних автомобілі, 1 рейсовий автобус, 1 автомобіль швидкої допомоги та 13 легкових автомобілів. Всього в автомобілях перебувало 32 особи.

У Запорізькій області протягом доби рятувальники вивільнили 7 транспортних засобів (1 автобус, 2 вантажівки та 4 легкових автомобілі), надавши допомогу 35 людям у Мелітопольському, Запорізькому та Пологівському районах.

У Києві рятувальники відбуксирували 41 вантажний автомобіль на безпечну ділянку дороги. Від ГУ ДСНС України у м. Києві задіяні 4 спеціальні автомобілі підвищеної прохідності на ділянках доріг, де можливе ускладнення руху транспорту: а саме на вул. Олени Теліги, вул. Академіка Заболотного, вул. Богатирській та Наддніпрянському шосе.

На Волині зі снігових заметів вивільнено 82 автомобілі, зокрема рятувальники відбуксирували 8 рейсових автобусів міжміського та міжобласного сполучення, 20 вантажних автомобілів, 51 легкове авто та 3 автомобілі невідкладної медичної допомоги. У результаті аварійно-рятувальних робіт надано допомогу 179 громадянам.

На Черкащині під час ускладнення погодних умов вивільнено зі снігових заметів 5 легкових автомобілів у с. Княжа Звенигородського району, с. Вознесенське Золотоніського району, с. Свічківка Драбівського району та 2 автомобілі швидкої медичної допомоги в м. Умань. Надано допомогу 15 особам.

На Миколаївщині за період негоди вивільнено 2 вантажних автомобілі, 4 легкових, 3 автомобілі швидкої медичної допомоги, надано допомогу 18 особам.

За минулу добу рятувальники Рівненщини 11 разів виїжджали на надання допомоги водіям вантажних та легкових автомобілів, які опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху. Рятувальники надавали допомогу переважно в місті Рівне та на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів й дорогах місцевого значення. Загалом підрозділи ДСНС вивільнили із снігових заметів 63 транспортні засоби, з них 53 вантажні автомобілі, 4 легкові автівки, 3 тролейбуси, 2 карети швидкої медичної допомоги, 1 пасажирський автобус, а також надали допомогу 96 громадянам.

Заходи з надання допомоги громадянам тривають.

Фото: ДСНС