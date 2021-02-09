На під'їздах до Києва скупчилися понад 1400 фур

Станом на 9 лютого в'їзду в Київ очікують понад 1400 вантажних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Телеграмі.

Зазначається, що в ніч проти 9 лютого силами підрядної організації, яка відповідає за утримання доріг державного значення, розчищено основні магістралі столиці протяжністю близько 50 км.

За кілька годин роботи це дало змогу впустити в Київ частину фур, які ще з вечора скупчуються на в’їздах до міста. Йдеться про вул. Бажана – яка веде до траси М-03 Київ – Харків, вул. Заболотного – М-05 Київ – Одеса, а також під'їзд до Києва по Житомирській трасі від кордону з областю до метро «Житомирська».

Як повідомляв Укрінформ, транзитний рух великовагового транспорту через Київ заборонено з 15:00 8 лютого у зв'язку зі значними снігопадами.