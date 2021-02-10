Через замети на Чернігівщині до шкіл не повезли понад 2000 учнів

Сильні снігопади, які тривають на Чернігівщині, 10 лютого не дозволили довезти до шкіл понад 2 тисячі учнів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця начальника управління освіти і науки Чернігівської ОДА Олена Соронович.

"За оперативною інформацією з місць, 8 об’єднаних громад підвіз дітей до шкіл не здійснювали, у 21-й громаді підвозили частково, у 25-ти дітей возять. Всього на навчання сьогодні не потрапило 2208 учнів", - сказала вона.

За словами Соронович, щодо освоєння пропущеного матеріалу шкільної програми, то це питання кожен навчальний заклад вирішуватиме індивідуально. Хтось організує дистанційне навчання, хтось надолужуватиме за рахунок додаткових навчальних годин.

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Як заявив раніше начальник управління освіти і науки Микола Конопацький, напередодні, 9 лютого, через заметені на Чернігівщині дороги до шкіл не добралося понад 4600 учнів.

Фото: ДСНС