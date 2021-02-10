Негода у Львові: Садовий закликає бізнес перейти на «дистанційку»

Негода у Львові: Садовий закликає бізнес перейти на «дистанційку»

Укрінформ
У Львівській мерії під час засідання міського штабу із боротьби з наслідками негоди оприлюднили прохання до установ та організацій організувати роботу дистанційно на декілька днів, поки тривають снігопади. 

Питання щодо шкіл ще вирішується, а садки працюватимуть у звичному режимі. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Закликаємо із завтрашнього дня організувати роботу дистанційно, за винятком служб чи компаній, які займаються сервісом», — зауважив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.

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З цим проханням до підприємців також звернувся мер Андрій Садовий, який зазначив, що це прохання до всіх установ і організацій.

«Якщо ваші працівники можуть ці два дні попрацювати вдома, дистанційно, будь ласка, зробіть це», — сказав Садовий.

Як повідомила керівниця управління освіти міста Зоряна Довганик, щодо навчальних закладів, то зараз освітяни проводять опитування серед батьків з метою визначення формату роботи на четвер-п'ятницю. Навчальні заклади, де більшість дітей на навчання довозять з різних частин міста, найімовірніше перейдуть на навчання з використанням дистанційних технологій. Тоді як школи, що розташовані в мікрорайонах, де більшість учнів мешкають у пішій доступності, продовжать роботу офлайн. Натомість дитячі дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі.

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В Україні 11-12 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь.

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