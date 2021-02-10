На Чернігівщині рятувальники витягують зі снігу вантажівки та «швидкі»

За минулу добу на Чернігівщині рятувальники витягли із заметів 6 вантажівок, машину "швидкої" допомоги та легковик.

Про це у Фейсбуці написала пресслужба управління ДСНС у Чернігівській області, передає Укрінформ.

"Рятувальники ДСНС вивільнили із заметів 8 транспортних засобів та прибрали повалене на дорогу дерево", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантажні автомобілі застрягали біля сіл у п’яти районах. Ще в одному місці легковик з’їхав у кювет, а в Прилуках самотужки вибратися зі снігу не зміг автомобіль швидкої медичної допомоги.

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Загалом від ДСНС працювало 8 одиниць спеціальної техніки та 20 чоловік особового складу.

На Чернігівщині рятувальники витягли із заметів 6 вантажівок і машину "швидкої" допомоги / Фото: ДСНС

За інформацією Служби автодоріг у Чернігівській області, складні погодні умови зі снігопадом на Чернігівщині очікуються до 13 лютого. Для розчищення автошляхів державного значення залучено 112 одиниць техніки.

Насамперед роботи проводяться на трасах міжнародного, національного та регіонального значення. На територіальні дороги техніка поступово виїжджає упродовж дня.

Зазначається, що дорожнє господарство області працює в режимі цілодобового чергування. Для вантажівок САД розмістила перелік аварійно-небезпечних ділянок, а їхнім водіям нагадала про необхідність використання ланцюгів протиковзання.