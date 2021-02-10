За ніч із вулиць Києва вивезли більш як три тисячі тонн снігу

Через снігопад 441 одиниця спецтехніки прибирала Київ вночі, нині кількість спецтехніки збільшено до 472 одиниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

"Уночі дорожники продовжили очищати Київ від снігу. Близько першої години ночі розпочався новий снігопад. Тож, все, що було розчищено, швидко почало замітати. Чистимо дороги й тротуари повторно. Вночі було задіяно 441 одиницю спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання", - зазначається у повідомленні.

За ніч із вулиць Києва вивезли більше 3 тис. тонн снігу / Фото: Київавтодор

Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено більш як 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання.

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Разом із посиленим очищенням місту, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більш як 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

Водіїв просять утриматися від поїздок на власних авто. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік, дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

Аби дорожня техніка могла безперешкодно почистити місто, у Київавтодорі просять не залишате машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Як повідомлялося, майже на всій території України очікується сніг, у деяких регіонах із дощем, температура 2-7° морозу.