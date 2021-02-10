За ніч із вулиць Києва вивезли більш як три тисячі тонн снігу

За ніч із вулиць Києва вивезли більш як три тисячі тонн снігу

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Укрінформ
Через снігопад 441 одиниця спецтехніки прибирала Київ вночі, нині кількість спецтехніки збільшено до 472 одиниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

"Уночі дорожники продовжили очищати Київ від снігу. Близько першої години ночі розпочався новий снігопад. Тож, все, що було розчищено, швидко почало замітати. Чистимо дороги й тротуари повторно. Вночі було задіяно 441 одиницю спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання", - зазначається у повідомленні.

За ніч із вулиць Києва вивезли більше 3 тис. тонн снігу / Фото: Київавтодор

Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено більш як 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання.

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Разом із посиленим очищенням місту, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більш як 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

Водіїв просять утриматися від поїздок на власних авто. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік, дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

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Аби дорожня техніка могла безперешкодно почистити місто, у Київавтодорі просять не залишате машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Як повідомлялося, майже на всій території України очікується сніг, у деяких регіонах із дощем, температура 2-7° морозу.

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