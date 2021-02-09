У Києві пасажири штовхали автобус, що «застряг» у снігу

У Києві пасажири штовхали автобус, що «застряг» у снігу

Фото, відео
Укрінформ
На столичній Оболоні пасажирам довелося штовхати автобус, що став на засніженій дорозі.

Автобус №99 “застряг” поблизу зупинки громадського транспорту, повідомляє Укрінформ.

У засніженому Києві пасажири «рятували» автобус / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Через негоду в Києві задіяли спецтехніку поліції, зокрема бронетранспортери, які допомагали “визволяти” автомобілі зі снігового полону.

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Поліція чергує на столичних дорогах у посиленому режимі.

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