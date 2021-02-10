Знеструмленими через негоду залишаються 62 населених пункти у 5 областях

Унаслідок складних погодних умов станом на ранок 10 лютого залишаються знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 10 лютого внаслідок складних погодних умов (у ніч проти 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях, а саме: Херсонська – 21, Чернівецька – 20, Закарпатська – 9, Київська – 6 та Одеська – 6», - йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні у середу, 10 лютого, негода зберігається: майже на всій території очікується сніг, у деяких регіонах з дощем, місцями ожеледиця.