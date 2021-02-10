В Україні забезпечили проїзд дорогами загального користування

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС із посиланням на Укравтодор.

«Згідно з попереднім рішенням КМДА про заборону в’їзду до м. Києва великогабаритного транспорту, з 3:00 10 лютого з метою недопущення скупчення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей», - йдеться у повідомленні.

На в'їздах до м. Києва ДСНС розгорнуто 8 пунктів обігріву.

Зазначається, що, за інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 420 транспортних засобів (з них 13 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 709 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 735 осіб та 1 тис. 459 од. техніки, в тому числі від Укравтодору 1 тис. 959 осіб та 1 тис. 241 од. техніки, від ДСНС 776 осіб та 218 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні у середу, 10 лютого, негода зберігається: майже на всій території очікується сніг, у деяких регіонах з дощем, місцями ожеледиця.