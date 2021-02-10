Києву прогнозують хуртовини ще кілька днів і значне похолодання

У столиці у найближчі дні прогнозується сніг та хуртовини, на дорогах снігові замети, а надалі - значне зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі. Читайте також: Україну чистять від снігу понад 1,2 тисячі машин "Удень 11 лютого та вночі 12 лютого очікується ускладнення погодних умов: значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 11 лютого в південних районах ожеледь; 12-13 лютого значне зниження температури", - йдеться у повідомленні.