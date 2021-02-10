Київ з 7.00 вводить обмеження для габаритного транспорту

У четвер, 11 лютого із 07.00 діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“11-12 лютого синоптики прогнозують сильний, мокрий сніг, хуртовини та похолодання. На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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У КМДА пояснили, що великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

Крім того, міська влада звернулася до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

У КМДА наголосили, що автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Як повідомляв Укрінформ, раніше через негоду столична влада ухвалила рішення закрити школи та садочки 11 та 12 лютого.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого очікується ускладнення погодних умов: значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 11 лютого в південних районах ожеледь; 12-13 лютого значне зниження температури.