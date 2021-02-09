Негода в Україні: 9 лютого
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До міжнародного аеропорту «Бориспіль» затримується приліт внутрішніх та міжнародних рейсів, а три - скасовано.
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У Києві 462 одиниці спецтехніки продовжують боротьбу зі стихією. Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу. Також задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання.Комунальники чистять Київ від снігу/ Фото: Геннадій Мінченко
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На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.
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У Закарпатській області у зв’язку з відлигою та опадами, 9 лютого очікується підвищення рівнів води на річках, з можливим підтопленням понижених ділянок.
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За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.
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В Україні через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях.
Як повідомлялось, у зв'язку зі значними опадами з понеділка, 8 лютого, тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на деяких дорогах в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській та Полтавській областях.