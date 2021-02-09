В Україні через негоду без світла - 273 населених пункти у 12 областях

В Україні через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“В ніч з 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях, а саме: Одеська – 85, Херсонська – 54, Чернівецька – 40, Миколаївська – 34, Запорізька – 12, Полтавська – 12, Київська – 10, Кіровоградська – 10, Донецька – 7, Закарпатська – 5, Житомирська – 3 та Дніпропетровська – 1”, - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.