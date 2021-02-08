В Україні прогнозують сильні хуртовини – де засніжить найбільше

У більшості областей України завтра прогнозуються сніг та хуртовини, вночі до 10° морозу, удень 0-5° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У більшості областей сніг, вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини; температура вночі 5-10° морозу, на північному сході країни до 13°, вдень 0-5° морозу.

У центральних областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень невеликі опади; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5 тепла.

На Закарпатті та у південній частині вночі та вранці мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 9 лютого вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу, на Київщині вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Згідно з прогнозом, в Україні 10-11 лютого вночі у західних, вдень на більшій частині території сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та сході, вдень і в центральних областях з дощем, 11 лютого у західних та північних областях місцями значні опади, у Карпатському регіоні сильні опади, налипання мокрого снігу (вночі в Україні, крім заходу, вдень у південних областях без істотних опадів).

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вдень 11 лютого в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у північних, Рівненській, Волинській областях вночі 9-14° морозу (на північному сході країни до 18° морозу), вдень 3-8° морозу; у південній, східній частинах та на Закарпатті вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, вдень на півдні 5-10° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столичному регіоні 10-11 лютого вночі без істотних опадів; вдень помірний сніг, 11 лютого місцями значний сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вдень 11 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу.

Синоптики прогнозують 12 лютого помірний сніг (вночі у північно-східних областях значний сніг), у південно-східних областях невеликі опади; температура впродовж доби в західних областях 8-14°, в Карпатах до 20° морозу, у південно-східних областях 1-7° тепла, на решті території 3-9° морозу.

13 лютого невеликий сніг, лише на півдні країни без істотних опадів; температура вночі 10-16°, вдень 7-13° морозу, у південних та східних областях вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

На Київщині 12 лютого очікується помірний сніг; температура впродовж доби 3-8° морозу, 13 лютого пройде невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу.