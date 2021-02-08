Попри снігопади жоден поїзд не вибився з графіку - Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів, попри негоду, усі поїзди курсують за графіком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

"Незважаючи на негоду, Укрзалізниця не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів. Усі поїзди відправлятимуться за графіком, у тому числі ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежено рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на прогнози синоптиків, Укрзалізниця закликає пасажирів для подорожей цього тижня обирати саме залізницю і наголошують, що в період снігопадів це найстабільніший та найнадійніший вид транспорту.

Укрзалізниця наголошує, що докладатиме максимальних зусиль, щоб забезпечити необхідну кількість місць у всіх напрямках.

Як повідомлялося, 8 лютого в Україні складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.