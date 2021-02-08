Попри снігопади жоден поїзд не вибився з графіку - Укрзалізниця
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.
"Незважаючи на негоду, Укрзалізниця не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів. Усі поїзди відправлятимуться за графіком, у тому числі ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежено рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах", - йдеться у повідомленні.
Зважаючи на прогнози синоптиків, Укрзалізниця закликає пасажирів для подорожей цього тижня обирати саме залізницю і наголошують, що в період снігопадів це найстабільніший та найнадійніший вид транспорту.
Укрзалізниця наголошує, що докладатиме максимальних зусиль, щоб забезпечити необхідну кількість місць у всіх напрямках.
Як повідомлялося, 8 лютого в Україні складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.