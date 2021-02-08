Колії чистять, затримок немає: Укрзалізниця гарантує виїзд із засніжених регіонів

АТ «Укрзалізниця» гарантує пасажирам можливість виїхати із засніжених регіонів, квитки є в наявності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

«Укрзалізниця готується працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади потягів стоять напоготові. Так, зі Львова до Києва сьогодні відправляється 13 поїздів, при цьому спеціалісти УЗ пильно стежать за населеністю цих потягів і готові додавати місця у зв'язку з затримкою рейсів із львівського аеропорту імені Данила Галицького», - наголосили у компанії.

Зазначається, що зокрема поїзд Інтерсіті 749 Львів-Київ вирушить за розкладом об 11:26.

Попри погіршення погодних умов та рясний снігопад, АТ «Укрзалізниця» працює у штатному режимі, без затримок поїздів.

«Так, за останню добу (з 7:00 7 лютого по 7:00 8 лютого) у заходах зі снігоборотьби на об’єктах залізничного транспорту було задіяно 2378 залізничників. За вказаний період було очищено від снігу майже 5,2 тис. стрілочних переводів, 474 технологічні проїзди, 143 пасажирські платформи», - зазначили у компанії.

В УЗ наголошують, що під час негоди залізниця залишається найнадійнішим та найбезпечнішим видом транспорту. Залізничники постійно проводять оперативний моніторинг ситуації на усіх напрямках руху та завжди готові запропонувати альтернативу пасажирам інших видів транспорту, рух якого ускладнено під час снігопаду.

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Також компанія закликає у разі виявлення недотримання температурного режиму у пасажирських поїздах, будь-яких інших порушень, невідкладно звертатись за номером гарячої лінії 0-800-503-111.

Як повідомлялося, 8 лютого в Україні складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.

Фото: Укрзалізниця