Українцям прогнозують «непривітний» понеділок - сніг з дощем, хуртовини та до 22° морозу

8 лютого в Україні складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Там також зазначили, що вітер завтра переважно східний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині 17-22° морозу, вдень 2-7°, у північній частині до 10° морозу; у південних областях та на Прикарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

У вівторок, 9 лютого, в Україні утримаються складні погодні умови: вночі сніг, хуртовини (у центральних, північних та Харківській областях значний сніг), вночі на півдні країни та Закарпатті, вдень у східних та північно-східних областях помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території вдень без істотних опадів. Температура упродовж доби у північній частині 5-10° морозу (вночі на північному сході до 14° морозу), у західних областях 3-8° морозу; у південній частині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні 9-14° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У середу, 10 лютого, вночі у західній частині, вдень в Україні, крім заходу, сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем; на решті території без істотних опадів. Температура у північних, Рівненській, Волинській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях вночі 11-16° морозу (на північному сході країни до 20° морозу), вдень 7-12° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території впродовж доби 3-8° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 9 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

У четвер, 11 лютого, в Україні очікується сніг, у західних та північних областях часом значний сніг, на Закарпатті з дощем (вночі в Україні, крім західних областей, без істотних опадів, вдень у південній частині невеликий дощ, у східних та центральних областях помірний сніг та дощ). Температура у північній частині, Черкаській, Полтавській та Харківській областях вночі 9-15° морозу (на Сумщині та Чернігівщині 15-20° морозу), вдень 4-10° морозу; у південній частині вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла; на решті території вночі 6-12° морозу, вдень 2-8° морозу (на Закарпатті впродовж доби, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Луганщині вдень близько 0°).

12 лютого очікується помірний сніг (вночі у північно-східних областях значний), у південно-східних областях невеликі опади. Температура упродовж доби в західних областях 10-16°, в Карпатах до 20° морозу, у північних та Вінницькій областях 7-12° морозу, у південно-східних областях 0-5° тепла, на решті території 2-8° морозу.

У столичному регіоні 8 лютого очікуються складні погодні умови: вночі помірний, вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с (по області - 15-20 м/с), хуртовини. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу; по області - вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу.

У столиці 9 лютого вночі складні погодні умови: значний сніг, місцями хуртовина; вдень без істотних опадів. 10 лютого вночі без істотних опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 9 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура 9 лютого упродовж доби 5-10° морозу, 10 лютого вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

11 лютого у Києві вночі без істотних опадів, вдень значний сніг; температура вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу.

12 лютого у столиці помірний сніг; температура упродовж доби 7-12° морозу.