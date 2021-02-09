Южноукраїнськ на Миколаївщині залишився без води через аварію

Місто Южноукраїнськ у Миколаївській області залишилося без води через аварію на електромережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці управління інформації та громадських зв’язків Южно-Української АЕС, наголосивши, що аварія не вплинула на роботу цієї АЕС.

«Через аварію на високовольтній лінії 35 кВ, що обслуговує дільницю водозабезпечення (водоочисні споруди) ВП ЮУАЕС, припинено водопостачання міста Южноукраїнськ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією диспетчера дочірнього підприємства електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс», аварія сталася в районі залізничного вокзалу 9 лютого о 00.42.

Зокрема, складні погодні умови призвели до обмерзання та падіння вантажозахисного троса, в результаті чого пошкоджено дві високовольтні лінії 35 кВ. Це потягнуло за собою відімкнення від електропостачання водоочисних споруд АЕС та припинення подачі води до міста-супутника.

Відновлювальні роботи ведуться з 6-ї години ранку. На лінії працюють дві бригади ПЕМ. Відновити водопостачання міста планують до 16-ї години 9 лютого.

Як повідомлялося, населення міста Южноукраїнськ становить понад 40 тис. осіб.